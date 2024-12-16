Трамп: ми будемо говорити з Путіним і Зеленським про завершення війни

Трамп знову наголосив, що Зеленський хоче миру. За словами обраного президента США, війна в Україні - "найстрашніша бійня, яку світ бачив з часів Другої світової війни".

Трамп уточнив, що в нього є фотографії полів, де тіла солдатів лежать поверх інших тіл. Такі фото нагадали йому про жахливі фотографії часів Громадянської війни в США 1861-1865 років.

"Цьому потрібно покласти край. І ми намагаємося покласти цьому край. Але ми подивимося. Ми будемо говорити з президентом Путіним і з Зеленським, представниками України. Ми повинні зупинити це. Це кривава бійня", - додав він.

Також обраний президент наголосив, що для завершення війни Росії проти України потрібно укласти угоду.