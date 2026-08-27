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Ретклифф во время тайного визита в Москву передал предупреждение по НАТО, - CBS News

08:56 27.08.2026 Чт
3 мин
Какую тему, кроме НАТО, Ретклифф поднял в Москве?
aimg Валерия Абабина
Ретклифф во время тайного визита в Москву передал предупреждение по НАТО, - CBS News
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Тайный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву на этой неделе стал предупреждением России не нападать на страны НАТО, на фоне оценок разведки США, что Кремль может проверить альянс на прочность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Предупреждения о НАТО и Иране

По данным источников, знакомых с ситуацией, главной целью поездки Ретклиффа было предостеречь Россию от нападений на страны-члены НАТО.

Отдельно директор ЦРУ поднял вопрос Ирана. Он предупредил о дополнительных санкциях, если Ормузский пролив не будет вновь открыт для судоходства.

В ЦРУ отказались комментировать причины поездки.

Как стало известно о визите

О секретном визите в российскую столицу стало известно во вторник, после того как самолет ВВС США был замечен в московском аэропорту, а по городу проехал дипломатический кортеж. Это первый известный визит Ретклиффа в Россию в должности директора ЦРУ.

Украине сообщили, что в Москву отправится американская делегация и попросили воздержаться от ударов на время визита. Об этом рассказал высокопоставленный украинский чиновник.

Реакция Трампа и Кремля

Президент Дональд Трамп подтвердил визит в интервью радиоведущему Глену Беку, но заявил, что поездка не связана с Ираном или желанием России проверить НАТО, назвав ее "полуобычной".

По словам Трампа, по визиту Рэтклиффа "что-то может получиться" - он указал на стремление прекратить войну России против Украины.

Однако спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Рэтклифф разговаривал с представителями российской разведки, но не встречался с Владимиром Путиным.

Недавние оценки американской разведки показали, что Путин может быть готов к санкционированию провокационных действий на территории НАТО. Кибератаки, гибридные операции и другие действия, не отвечающие обычным военным. Вероятной целью является не начало войны, а проверка единства НАТО и готовности администрации Трампа защищать союзников.

Беспокойство вызвал ряд недавних действий России: вторжение беспилотников в Румынию, запуск российской ракеты в сторону Польши в прошлом месяце, а также рост числа вероятных диверсий и кибератак в Европе.

Согласно статье 5 договора о НАТО, члены альянса должны прийти в защиту друг друга в случае нападения - это положение США применяли после терактов 11 сентября 2001 года. В то же время, Трамп давно ставит под сомнение надежность НАТО и критикует государства-члены за недостаточный вклад в собственную оборону.

Напомним, военный самолет США сел в московском аэропорту 25 августа, а Вашингтон попросил Киев на несколько дней удержаться от ударов по РФ. В Кремле впоследствии назвали цель визита "установление контактов между службами безопасности".

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