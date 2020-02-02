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Білий дім блокує публікацію оригінальних листів про затримку допомоги Україні

Новини » Політика     02.02.2020 - 11:24
Білий дім блокує публікацію оригінальних листів про затримку допомоги Україні
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

В опублікованих раніше листах більшість інформації приховано

Білий дім блокує оприлюднення оригіналу листування співробітників президентської адміністрації щодо затримки військової допомоги Україні влітку 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадської доброчесності США.

Як повідомляється, у грудні 2019 року Міністерство юстиції США опублікувало на вимогу Центру листи американських чиновників, які стосувалися затримки військової допомоги, але вони були сильно відредаговані. Значна частина інформації була зафарбована чорним кольором.

За словами юристки Білого дому Хізер Волш, листування "показує спілкування між президентом, віце-президентом та найближчими радниками Трампа щодо ухвалення рішень", тому воно є привілейованим.

Однак в організації стверджують, що листи не можуть бути привілейованими, бо інформація у них стосується дій Трампа, які були визнані незаконними, та наполягають на публікації оригінальних листів.

Зазначається, що Центр доброчесності опублікує юридичну позицію щодо листування вже 14 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім планує заборонити публікувати мемуари колишньому раднику Трампа з національної безпеки Джону Болтону, поки з них не будуть видалені засекречені дані. Розголошення секретної інформації може зашкодити безпеці США.

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