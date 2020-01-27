ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп про заяву Болтона: я ніколи не казав, що допомога Україні була пов'язана з Байденом

Новини » Політика     27.01.2020 - 08:18
Трамп про заяву Болтона: я ніколи не казав, що допомога Україні була пов'язана з Байденом
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп вважає, що Болтон зробив таку заяву тільки для того, щоб продати свою книгу

Президент США Дональд Трамп заперечив заяву радника з національної безпеки президента Джона Болтона про блокування військової допомоги для України. Про це він написав у Twitter.

Трамп вважає, що Болтон зробив таку заяву тільки для того, щоб продати свою книгу.

"Я ніколи не казав Джону Болтону, що допомога Україні була пов'язана з розслідуванням діяльності демократів, у тому числі з Байденом. Насправді він ніколи не скаржився на це під час свого самого публічного звільнення. Якщо про це сказав Джон Болтон, це тільки для того, щоб продати книгу", - написав Трамп.

Президент США заявив, що українська сторона не бачить тут тиску і, що саме він дозволив Україні придбати протитанкові ракети Javelin.

"З урахуванням сказаного, стенограми моїх дзвінків з президентом Зеленським - які все підтверджують, крім того, президент Зеленський та міністр закордонних справ України заявили, що тиску та проблем немає. Крім того, я зустрівся з президентом Зеленським в Організації Об'єднаних Націй (демократи сказали, що я ніколи не зустрічався) і надав військову допомогу Україні без будь-яких умов і розслідувань - і набагато раніше, ніж очікувалося. Я також дозволив Україні придбати протитанкові ракети Javelin. Моя адміністрація зробила набагато більше, ніж попередня Адміністрація", - додав він.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книжки спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Крім того, у США опублікували повні версії документів про затримку допомоги Україні. Документи доводять, що Майк Даффі мав чітку вказівку від Дональда Трампа затримати військову допомогу Україні.

Прем'єр Іраку наказав знайти і віддати під суд причетних до обстрілу посольства США Болтон підтвердив, що Трамп затримав допомогу Україні, - NYT
Новини України Дональд Трампвоенная помощьСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся