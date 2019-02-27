Трамп особисто схвалив відключення "фабрики тролів" від інтернету, - NBC

NBC називає дії Трампа найбільш агресивними щодо протидії втручанню РФ

Президент США Дональд Трамп лично одобрил отключение российской "фабрики троллей" от интернета на время выборов в Конгресс в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным источников NBC, Трамп подписал документ об операции, в ходе которой российское Агентство интернет-исследований (известное как "фабрика троллей") за несколько часов до американских выборов отключили от интернета. NBC отмечает, что это самые агрессивные действия администрации Трампа по противодействию российскому вмешательству в выборы.

Напомним, ранее The Washington Post сообщила, что США отключали российскую "фабрику троллей" от интернета во время выборов 2018. Также указывается, что сотрудники "агентства" жаловались своим системным администраторам на эти проблемы.

"Это первая наступательная операция в киберпространстве против России с целью предотвратить попытки вмешаться в выборы", - пишет WP.

Отметим, ранее в Службе безопасности Украины заявили, что Россия намерена использовать аккаунты украинцев в соцсетях для вмешательства в выборы.