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Трамп особисто схвалив відключення "фабрики тролів" від інтернету, - NBC

Новини » Політика    27.02.2019 - 08:42
Трамп особисто схвалив відключення "фабрики тролів" від інтернету, - NBC
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

NBC називає дії Трампа найбільш агресивними щодо протидії втручанню РФ

Президент США Дональд Трамп особисто схвалив відключення російської "фабрики тролів" від інтернету на час виборів до Конгресу в 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними джерел NBC, Трамп підписав документ про операцію, в ході якої російське Агентство інтернет-досліджень (відоме як "фабрика тролів") за кілька годин до американських виборів відключили від інтернету. NBC зазначає, що це найбільш агресивні дії адміністрації Трампа з протидії російському втручанню у вибори.

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомила, що США відключали російську "фабрику тролів" від інтернету під час виборів 2018. Також зазначається, що співробітники "агентства" скаржилися своїм системним адміністраторам на ці проблеми.

"Це перша наступальна операція в кіберпросторі проти Росії з метою попередити спроби втрутитися у вибори", - пише WP.

Відзначимо, раніше в Службі безпеки України заявили, що Росія має намір використовувати акаунтів українців у соцмережах для втручання у вибори.

 

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