Трамп про коронавірус в США: "у всіх сенсах стає краще"

Президент Дональд Трамп заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу в США поліпшується. Про це він повідомив на прес-конференції, трансляцію якої вів телеканал C-SPAN.

Трамп зазначив, що кількість випадків захворювання в Нью-Йорку, Новому Орлеані, Детройті, Бостоні і Х'юстоні скорочується.

"Всі частини країни в хорошій формі, у всіх сенсах стає краще", - заявив Трамп.

Також, за його словами, ситуація у Вашингтоні, Денвері, Сіетлі, Індіанаполісі, Сент-Луїсі стабільна, і кількість заражених також знижується.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах від початку виявлення першого випадку станом на 2:00 у вівторок, 28 квітня, кількість випадків коронавірусу перевищила один мільйон осіб. Від ускладнень внаслідок інфікування COVID-19 померли 56 тис. 624 людини.

Зазначимо, міністр фінансів США Стівен Мнучин прогнозує, що американська економіка, яка понесла серйозні втрати пандемії коронавірусу, одужає вже цього літа - на початку осені.

Зокрема, Сенат Сполучених Штатів ухвалив пакет фінансової підтримки економіки майже на 500 мільярдів доларів.