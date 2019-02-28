Трамп і Кім Чен Ин скоротили графік зустрічей на саміті в Ханої

Reuters заявляє про глухий кут в переговорах про ядерне роззброєння

На второй день саммита в Ханое (Вьетнам) президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сократили график встреч на высшем уровне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что ранее Трамп и Ким Чен Ын должны были подписать соглашение после завершения переговоров на высшем уровне, однако в боле позднем заявлении Белого дома говорится о переносе пресс-конференции Трампа на два часа на 09:00 по киевскому времени.

Также сообщается, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать, будут ли лидеры обеих стран подписывать соглашение.

"Переговоры продолжаются. Мы ожидаем ... что это завершится в следующие полчаса", - сказала она.

По данным Reuters, новости об изменении графика негативно сказались на южнокорейском фондовом рынке и валюте.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын подпишут в четверг двустороннее соглашение. В то же время в Белом доме не уточнили, о каком именно документе идет речь.

Накануне Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном "великолепной".