Трамп і Кім Чен Ин підпишуть у четвер двосторонню угоду

У Білому домі не уточнили зміст документа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 28 февраля в ходе саммита в Ханое подпишут двустороннее соглашение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В Белом доме не уточнили, о каком именно документе идет речь.

В администрации президента США сообщили, что официальная церемония подписания состоится в 09:05 (по Киеву).

Ранее сообщалось, что в рамках встреч Трампа и Ким Чен Ына в Ханое ожидается обсуждение дорожной карты денуклеаризации Корейского полуострова.

Дональд Трамп заявил, что 27 февраля провел великолепную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и ждет возобновления диалога в четверг, 28 февраля.

Напомним, в начале встречи в Ханое Ким Чен Ын заявил, что США и КНДР преодолели препятствия, и поэтому лидеры двух стран сегодня проводят встречу. Ким Чен Ын выразил надежду, что этот саммит будет успешным.

Со своей стороны, Трамп выразил надежду, что переговоры пройдут "очень успешно" и отметил, что до сих пор настаивает на полной денуклеаризации Северной Кореи, как условия для отмены санкций.