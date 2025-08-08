Трамп инициировал перепись населения в США ради усиления власти республиканцев

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести новую перепись населения в стране, которая будет исключать нелегальных иммигрантов. Инициатива уже вызвала споры и может привести к судебным процессам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Truth Social .

Дональд Трамп заявил, что поручил Министерству торговли США начать подготовку к новой переписи населения, которая будет исключать нелегальных иммигрантов.

"Я поручил нашему Министерству торговли немедленно начать работу над новой и очень точной переписью населения. На этот раз - только точные данные, основанные на современных фактах и результатах выборов 2024 года", - написал Трамп. И добавил: "Люди, которые находятся в стране нелегально, не будут учтены".

Предложение Трампа демонстрирует кардинальный отход от традиционной практики переписи населения, ведь ранее в ней учитывали всех жителей страны, независимо от того, имеют ли они легальный статус.

Эксперты уже отмечают, что данная инициатива может серьезно изменить распределение сил в Конгрессе. Еще бы, изменение правил может перераспределить места в пользу республиканских штатов накануне промежуточных выборов 2026 года.

Согласно Конституции, в США перепись населения должна проводиться каждые десять лет, чтобы определить количество мест для каждого штата в Конгрессе. Как указано на официальном сайте переписи, цель этого процесса - посчитать абсолютно всех жителей страны. 14-я поправка также требует учитывать общее количество людей в каждом штате. Любые изменения в этой процедуре могут повлиять на политическое равновесие между штатами и в Палате представителей.

Кстати, это не первая попытка Трампа изменить перепись. Во время своего первого президентства он уже пытался добавить в опрос вопрос о гражданстве, но Верховный суд заблокировал эту идею.

Кроме того, юристы отмечают, что Трамп не имеет полномочий единолично менять процедуру переписи. Для этого требуется одобрение Конгресса, а сам процесс будет сложным и, вероятно, повлечет судебные баталии.

"Это очень типично для Трампа - говорить что-то непродуманное, непрактичное или нелогичное, не содержащее никаких деталей", - заявил Джеффри Вайс, профессор Нью-Йоркской школы права, который специализируется на перераспределении округов и переписи населения.

При этом Трамп не первый республиканец, который призвал к обновлению переписи населения за последние недели.