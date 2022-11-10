Позиция Трампа в Республиканской партии пошатнулась после выборов, - WP

Репутация Трампа как доминирующей фигуры в Республиканской партии была подвергнута сомнению 8 ноября вечером из-за результатов выборов, которые стали довольно неутешительными для политического будущего и партии, и самого Трампа.

Свидетельством того, что позиции Трампа ослабли и неустойчивы, стало то, что давние союзники сейчас предлагают ему отложить объявление о намерениях на президентство, которое он запланировал на следующую неделю, надеясь стать "кругом победы для несостоявшейся красной волны".

Еще одним поводом для советников Трампа обсудить отсрочку его обещанного "очень большого объявления", запланированного на 15 ноября, стал второй тур голосования в Сенат в штате Джорджия. Кандидат в Сенат, избранный Трампом, легенда футбола Гершель Уокер, отстал от действующего демократа Рафаэля Уорнока примерно на один пункт по состоянию на среду, 9 ноября. При этом ни один из кандидатов не набрал 50%, что привело ко второму туру выборов 6 декабря.

Трамп, в свою очередь, обвиняет республиканцев в плохой работе многих поддерживаемых им кандидатов. В то же время, губернатор Флориды Рон ДеСантис, которого он проигнорировал, выиграл перевыборы, мгновенно повысив свой статус серьезного претендента на президентские выборы 2024 года. ДеСантис провел ночь выборов, празднуя колоссальную победу с почти 20 баллами, а поклонники скандировали, чтобы он баллотировался на пост президента. Человек, близкий к губернатору, назвал его команду "эйфорической", а результаты - "катастрофическими для Трампа".

ДеСантис был не единственным республиканцем, которые не побоялись бросить вызов Трампу на выдвижение в 2024 году. Сенатор Тим Скотт из Южной Каролины в победной речи сказал, что хотел бы, чтобы его дед "прожил достаточно долго, дабы увидеть, возможно, другого цветного человека, избранного президентом Соединенных Штатов". Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин появился на Fox News, обсуждая собственные устремления к Белому дому, заявив, что ценит такую возможность.

"Я все больше считаю, что влияние Трампа ослабнет. Я подозреваю, что вчерашние выборы ускорят этот процесс, потому что его влияние неизбежно будет столь бесполезно для партии и перспектив, и это, безусловно, должно повлиять на рассуждения людей относительно 2024 года", - заявил сенатор-республиканец Патрик Дж. Туми от Пенсильвании, покидающий Сенат и чье место выиграл кандидат от Демократической партии.