Трамп и война в Украине: почему падает курс евро и что будет дальше

На фоне продолжающихся боевых действий и связанных с войной экономических проблем евро в Украине стабильно дорожало в течение года. Главная валюта Европейского Союза начинала год в коридоре 40-41 гривна за евро, а уже в конце августа впервые пересекла исторический рубеж в 46 гривен за единицу.

Когда казалось, что это не предел, Национальный банк Украины стабилизировал ситуацию. В частности, в октябре НБУ продал рекордное количество валюты. По состоянию на 15 ноября евро упало до 43,46 гривны – последний раз так дешево эта валюта торговалась еще в начале июля. При этом еще 6 ноября евро стоило 45,15 гривны.

Ожидания от прихода Трампа

Пара евро-доллар является наиболее активно торгуемой валютной парой в мире. Как и в случае с резким ростом биткоина, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США негативно повлияла на евро. А американский доллар укрепился. Замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса объясняет такое падение евро приходом Трампа и его предвыборными заявлениями.

"Единственная причина – это приход Трампа и ожидания, что при нем будут высокие ставки из-за более высокой инфляции, которую он может принести. Это усиливает доллар. На самом деле Трампу выгодно, чтобы доллар был слабым, учитывая протекционизм, но здесь речь не о протекционизме, а о внутренней инфляции в США", – объясняет Фурса.

Он добавляет, что в случае высокой инфляции Федеральная резервная система США (ФРС) будет вынуждена поднять ставки, что приведет к дальнейшему укреплению доллара. При этом Фурса отмечает, что пара евро-доллар непредсказуема, и трудно спрогнозировать, будет ли европейская валюта девальвировать дальше, а если да, то с какой скоростью.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин напоминает, что евро начало падать еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Если раньше за евро давали 1,20–1,15 доллара, то в сентябре 2022 года курс упал до 0,95 доллара. То есть доллар оценивался на 5 центов дороже евро. Однако уже в ноябре 2022 года евро вернулся на уровень 1,03 долларов.

"С 2023 года и по настоящее время евро торгуется в коридоре 1,05–1,12 доллара. В конце сентября этого года евро был на уровне 1,11, но за короткое время упал до 1,05. Сейчас оно снова растет в рамках этого коридора. Это долгосрочный тренд, который определяют многочисленные политические факторы", – отмечает Шевчишин.

Источник: bank.gov.ua (нажмите на картинку для увеличения)

Он добавляет, что до выборов в США евро держалось на уровне 1,08–1,11 доллара, но уже 6 ноября упало с 1,093 до почти 1,065 за один день. Это произошло из-за оттока капитала из ЕС в связи с опасениями относительно возможной политики Трампа. При этом подобное снижение затронуло и другие валюты, такие как мексиканское песо и канадский доллар, на фоне ожиданий усиления пограничного контроля и введения дополнительных пошлин.

Для трейдеров курс 1 доллар за евро является ключевым психологическим барьером. Падение ниже этой отметки может усилить негативные настроения по отношению к евро, что приведет к дальнейшей девальвации.

Отметим, что с момента введения евро в 1999 году эта валюта пробивала психологический уровень в 1 доллар только раз – 24 года назад. В октябре 2000 года евро достиг своего самого низкого уровня в истории, опустившись до 0,82 доллара.

Влияние войны и системные проблемы еврозоны

Ослабление евро Андрей Шевчишин связывает не столько с возможным переизбранием Трампа на пост президента Соединенных Штатов, сколько с войной в Украине, из-за которой ведущим странам ЕС пришлось отказаться от дешевых энергоресурсов из России. Результаты выборов в США стали своеобразным спусковым крючком, который обострил ситуацию на валютном рынке.

"Также повлияло закрытие европейских поставок в Россию в автомобильной и перерабатывающей промышленности. Точнее, они продолжаются, но длинными логистическими цепочками, которые проходят через Турцию, Армению и Среднюю Азию. По сравнению з предыдущими объемами, это ничтожно малые поставки. Для Европы это не такие большие деньги, но все равно это влияет на бюджет. Тем более что Европа постоянно конкурирует с Китаем", – отмечает Андрей Шевчишин.

Финансовый аналитик утверждает, что экономики Китая и США находятся в лучшем положении. Несмотря на то, что Соединенные Штаты предоставили Украине материальную помощь более чем на 100 млрд долларов, для бюджетов стран Европейского Союза поддержка Украины более обременительна.

К примеру, самая сильная экономика ЕС – Германия – занимает второе место после США по уровню поддержки Украины. Немцы уже выделили более 35 млрд долларов помощи разного характера, но сейчас оказались на грани рецессии из-за серьезных проблем в промышленности. Кроме того, еще 18,5 млрд долларов страна уже потратила на обеспечение нужд около 1 миллиона украинских беженцев. Поскольку Германия является крупным экспортером, замедление ее экономики оказывает влияние на торговые балансы, что, в свою очередь, отражается на курсе евро.

По словам Шевчишина, на разницу между евро и долларом также влияют разные процентные ставки центральных банков ЕС и США. В Европе они составляют около 3,4%, в то время как в США – 4,75%. Это делает инвестиции в американские облигации более выгодными, чем в европейские.

"Трамп в своих речах заявлял, что будет проводить протекционистскую политику, защищая американский рынок с помощью пошлин и ограничений. Сейчас все ожидают, что он начнет реализовывать эти заявления, что еще больше будет давить на европейский рынок и валюту. Кроме того, большинство стран НАТО расположены именно в Европе, и они будут обязаны тратить как минимум 2% бюджета на оборону. Эти средства нужно будет изымать из социальных программ или других проектов", – добавляет он.

Фактор Трампа повлиял на курс европейской валюты (фото: Getty Images)

Эксперт отмечает, что ситуацию усложняет разрозненность европейского политикума. Германия и Франция находятся в состоянии политической турбулентности, готовясь к выборам, что усложняет общеевропейскую координацию. Более того, после последних выборов в ряде стран ЕС усилились позиции евроскептиков, таких как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо.

Что может улучшить позиции евро

Андрей Шевчишин считает, что в текущем году евро не опустится ниже 1 доллара. Дальнейшее усиление евро будет в значительной степени зависеть от развития ситуации в Украине. Переход войны из "горячей" фазы в "холодную" может положительно отразиться на европейской валюте.

Собеседник издания также напоминает, что во время предыдущей президентской каденции Трамп вел торговую войну с Китаем, вводя санкции и ограничения. В то же время со своими европейскими партнерами Трамп обычно находил компромиссы.

"Есть и другая сторона медали – триллионные долги США. Трамп может снизить налоги и усилить протекционизм, что поставит вопрос относительно привлекательности доллара. Если США начнут закрываться, то кто будет пользоваться долларом? Снижение налогов может уменьшить доходы бюджета, но заявленные проекты нуждаются в финансировании. Для их реализации требуются дополнительные средства", – объясняет Шевчишин.

Аналитик считает, что США могут быть вынуждены либо корректировать политику протекционизма, либо увеличивать государственный долг. Оба варианта будут сдерживать резкое укрепление доллара по отношению к евро. Таким образом, после возвращения к паритету европейская валюта со временем должна стабилизироваться на предыдущих уровнях.

Напомним, Национальный банк Украины на 19 ноября снизил официальный курс евро на 0,0187 грн до 43,6345 гривны.