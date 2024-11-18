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НБУ повышает курс доллара второй день подряд

Украина, Понедельник 18 ноября 2024 15:44
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НБУ повышает курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3715 гривен за 1 доллар (+0,0919 грн).

НБУ повышает курс доллара второй день подрядbank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6345 гривен за 1 евро (-0,0187 грн).

НБУ повышает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повышает курс доллара второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,65 гривен.

Прогноз курса

Как отметили аналитики компании ICU, общий дефицит валюты на рынке на прошлой неделе заметно снизился. Это позволило НБУ снизить интервенции на четверть, до 553 млн долларов.

Официальный курс продолжал колебаться в относительно узком диапазоне около 41,3 грн/доллар и по итогам недели практически не изменился. Доллар подорожал всего на две копейки. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели также осталась неизменной – 41,1-41,6 грн/доллар, говорится в обзоре ICU.

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