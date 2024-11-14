Победа Трампа обвалила евро: может ли курс европейской валюты упасть ниже доллара

Евро упал до годового минимума, возобновив разговоры о том, что валюта может достичь отметки в 1 доллар. Победа Дональда Трампа на выборах в США повышает вероятность повышения тарифов, что может нанести новый удар по экономике еврозоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Евро/доллар - самая активно торгуемая валютная пара в мире. Евро упал на 6% до отметки около 1,05 доллара по сравнению с более чем годовым максимумом в сентябре, когда ухудшение экономических перспектив остановило его рост.

Возможно ли падение евро до паритета

Падение евро до 1 доллара возможно. До паритета осталось всего 5%, и евро уже торговался ниже этого уровня - один раз в начале 2000-х и снова в течение нескольких месяцев в 2022 году, когда процентные ставки в США росли быстрее, чем в еврозоне, поскольку Европа боролась с резким ростом цен на энергоносители после войны в Украине.

Для трейдеров отметка в 1 доллар является ключевым психологическим уровнем. Поэтому падение ниже этого уровня может усугубить негативные настроения в отношении евро, что приведет к дальнейшему снижению курса.

Крупные банки, включая JPMorgan и Deutsche Bank, считают, что падение до паритета может произойти в зависимости от размера тарифов. Снижение налогов также может подстегнуть инфляцию в США и ограничить снижение ставок Федерального резерва, что делает доллар потенциально более привлекательным, чем евро.

Что это означает для предприятий и домохозяйств

Слабая валюта обычно повышает стоимость импорта. Это может привести к росту цен на продукты питания, энергоносители и сырье, что усугубляет инфляцию.

С тех пор как два года назад инфляция достигла двузначных цифр, она быстро упала, поэтому удар по ценам от слабости валюты не должен быть большой проблемой на данный момент. Большинство экономистов ожидают, что инфляция вернется к целевому показателю в 2% в следующем году после некоторой волатильности в конце 2024 года.

И наоборот, падение курса евро делает экспорт более дешевым - хорошие новости для европейских автопроизводителей, промышленных предприятий и розничных торговцев предметами роскоши, например, а также для частных лиц или инвесторов с зарубежными доходами.

Это особенно позитивно для Германии, долгое время считавшаяся двигателем европейского экспорта.

Выделяется ли евро среди других валют

Многие валюты основных торговых партнеров США сильно пострадали за последние шесть недель из-за опасений по поводу тарифов.

Евро потерял более 4,5%, в то время как мексиканское песо потеряло 6%, а корейская вона упала на 5,4%. Евро на самом деле вырос на 6% в течение последнего срока Трампа, но упал почти на 6% за шесть недель после результатов 2016 года, прежде чем восстановиться.

Японска иена в этом году она упала почти на 10% по отношению к доллару.

Действительно ли все так плохо

Многие банки считают паритет возможным, но не обязательно вероятным. Более быстрое снижение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ), чем в США, будет негативным для евро, но с другой стороны, смягчение может также поддержать валюту в долгосрочной перспективе, повысив перспективы экономического роста.

Экономика еврозоны выросла на 0,4% в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что положительно для евро. Крах правительства Германии, который потенциально открывает путь для расходов, стимулирующих рост в следующем квартале, также может оказать поддержку.

"Все мрачно настроены по отношению к Европе, и мы понимаем эту мрачность, но нас могут ждать и приятные сюрпризы", - сказал Бенджамин Мелман, директор по инвестициям Эдмонда де Ротшильда, добавив, что он не видит значительного спада евро с этого момента.