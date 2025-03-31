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Трамп и Стармер обсудили Украину: согласились продолжать давление на Путина

Понедельник 31 марта 2025 00:54
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Трамп и Стармер обсудили Украину: согласились продолжать давление на Путина Фото: Кир Стармер и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Кир Стармер провели в воскресенье телефонный разговор. В ходе беседы они говорили об Украине и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и сайт британского правительства.

Согласно опубликованной информации, стороны обсудили продуктивные переговоры между своими командами по соглашению об экономическом процветании Великобритании и и США. Также они договорились продолжать их в том же темпе на этой неделе.

Помимо этого, Стармер и Трамп говорили об Украине. В частности, премьер рассказал президенту о продуктивных дискуссиях на встрече "Коалиции желающих" в Париже, который состоялся 27 марта.

Также стороны согласны с тем, что нужно продолжать давление на российского диктатора Владимира Путина.

"Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", - говорится на сайте британского правительства.

Известно, что Трамп и Стармер договорись оставаться на связи в ближайшие дни.

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Напомним, вчера в интервью NBC News Дональд Трамп заявил, что он "взбешен" и "очень зол" на Владимира Путина. В частности, из-за его заявления о "временном правительстве в Украине под эгидой ООН" и войне, которая продолжается до сих пор. Кроме того, в течение месяца будут введены дополнительные пошлины на российскую нефть, если не будет соглашения о прекращении огня.

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России - а это может быть и не так - но если я считаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - цитируют Трампа.

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