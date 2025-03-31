Трамп и Стармер обсудили Украину: согласились продолжать давление на Путина

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Кир Стармер провели в воскресенье телефонный разговор. В ходе беседы они говорили об Украине и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и сайт британского правительства.

Согласно опубликованной информации, стороны обсудили продуктивные переговоры между своими командами по соглашению об экономическом процветании Великобритании и и США. Также они договорились продолжать их в том же темпе на этой неделе.

Помимо этого, Стармер и Трамп говорили об Украине. В частности, премьер рассказал президенту о продуктивных дискуссиях на встрече "Коалиции желающих" в Париже, который состоялся 27 марта.

Также стороны согласны с тем, что нужно продолжать давление на российского диктатора Владимира Путина.

"Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", - говорится на сайте британского правительства.

Известно, что Трамп и Стармер договорись оставаться на связи в ближайшие дни.