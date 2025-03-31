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Трамп і Стармер обговорили Україну: погодилися продовжувати тиск на Путіна

Понеділок 31 березня 2025 00:54
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Трамп і Стармер обговорили Україну: погодилися продовжувати тиск на Путіна Фото: Кір Стармер і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провели в неділю телефонну розмову. Під час бесіди вони говорили про Україну і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і сайт британського уряду.

Згідно з опублікованою інформацією, сторони обговорили продуктивні переговори між своїми командами щодо угоди про економічне процвітання Великої Британії та США. Також вони домовилися продовжувати їх у тому ж темпі цього тижня.

Крім цього, Стармер і Трамп говорили про Україну. Зокрема, прем'єр розповів президенту про продуктивні дискусії на зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі, який відбувся 27 березня.

Також сторони згодні з тим, що потрібно продовжувати тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

"Лідери погодилися з необхідністю продовжувати колективний тиск на Путіна", - йдеться на сайті британського уряду.

Відомо, що Трамп і Стармер домовилися залишатися на зв'язку найближчими днями.

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Нагадаємо, вчора в інтерв'ю NBC News Дональд Трамп заявив, що він "оскаженілий" і "дуже злий" на Володимира Путіна. Зокрема, через його заяви про "тимчасовий уряд в Україні під егідою ООН" та війну, яка триває досі. Крім того, протягом місяця будуть введені додаткові мита на російську нафту, якщо не буде угоди про припинення вогню.

"Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважаю, що це провина Росії - а це може бути й не так - але якщо я вважаю, що це провина Росії, я запроваджу вторинне мито на нафту, на всю нафту, яка надходить із Росії", - цитують Трампа.

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