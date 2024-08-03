Штаб Харрис отказался от дебатов на условиях Трампа, - Reuters
Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис отказался от дебатов на условиях кандидата в президенты Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно идеи Трампа, дебаты должны были б состоятся 4 сентября на близком к нему канале Fox News с полной ареной аудитории. Эти условия он выдвинул после того, как президент США Джо Байден вышел из президентской гонки и предложил вместо себя кандидатуру Харрис.
В предвыборном штабе вице-президента заявили, что ничего подобного ни с Трампом, нии с Fox News не согласовывали. У Харрис требуют проводить дебаты, как и было решено ранее, 10 сентября на телеканале ABC.
Майк Тайлер, директор по коммуникациям кампании Харрис заявил, что вице-президент придет на данную площадку вне зависимости от того, явиться ли туда Трамп или нет. Она так или иначе будет там, чтобы "воспользоваться возможностью выступить перед общенациональной аудиторией в прайм-тайм".
В то же время представитель ABC News не смог подтвердить какие-либо подробности о том, сможет ли Харрис выступить в одиночку, если Трамп не присоединиться.
По словам Майкла Тайлера, Трамп испугался и пытается отказаться от дебатов.
"Дональд Трамп испугался и пытается отказаться от дебатов, на которые он уже согласился, и бежит прямиком в Fox News, чтобы его выручили", - сказал он.
Также в штабе Харрис отметили, что рады обсудить дальнейшие дебаты после тех, на которые обе кампании уже согласились (речь идет о дебатах 27 июня на канале CNN, и предстоящих 10 сентября на ABC).
Поддержка Харрис
Напомним, что согласно опросу Bloomberg и компании Morning Consult, Харрис опережает Трампа в четырех из семи колеблющихся штатах, которые, вероятно, решат исход выборов президента.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Камалу Харрис избрали официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии. За нее проголосовали 3923 демократа из около 4000 делегатов, которые приняли участие в голосовании.
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