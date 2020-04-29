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Трамп хоче, змусити американських виробників м'яса не закривати підприємства

Новини » В світі     29.04.2020 - 04:51
Трамп хоче, змусити американських виробників м'яса не закривати підприємства
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Ці підприємства розглядаються адміністрацією Трампа як критично важлива інфраструктура

Президент США Дональд Трамп планує використати надзвичайні повноваження, щоб зобов'язати м'ясовиробні компанії не закриватися попри масштабні захворювання коронавірусом у країні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника агентства, ці підприємства розглядаються адміністрацією Трампа як критично важлива інфраструктура. А уряд візьме на себе зобов'язання забезпечити додатковий захисний інструмент для працівників цієї галузі.

Такий крок президента посилює конфронтацію між гігантами м'ясовиробної галузі Америки з одного боку та місцевою владою і профспілками з іншого. Перші наполягають на поновленні виробництва попри зареєстровані захворювання серед працівників, в той час як другі занепокоєні поширенням коронавірусу.

Сам Дональд Трамп останнім часом виступає за як скоріше відновлення економіки в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, міністр фінансів США Стівен Мнучин прогнозує, що американська економіка, яка понесла серйозні втрати пандемії коронавірусу, одужає вже цього літа - на початку осені.

Зокрема, Сенат Сполучених Штатів ухвалив пакет фінансової підтримки економіки майже на 500 мільярдів доларів.

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