Трамп хочет заставить американских производителей мяса не закрывать предприятия

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Эти предприятия рассматриваются администрацией Трампа как критически важная инфраструктура

Президент США Дональд Трамп планирует использовать чрезвычайные полномочия, чтобы обязать мясопроизводительные компании не закрываться несмотря на масштабные заболевания коронавирусом в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, эти предприятия рассматриваются администрацией Трампа как критически важная инфраструктура. А правительство возьмет на себяобязательства обеспечить дополнительный защитный инструмент для работников этой отрасли.

Такой шаг президента усиливает конфронтацию между гигантами мясопроизводительной отрасли Америки с одной стороны и местными властями и профсоюзами с другой. Первые настаивают на возобновлении производства несмотря зарегистрированные заболевания среди работников, в то время как вторые обеспокоены распространением коронавируса.

Сам Дональд Трамп в последнее время выступает за скорейшее восстановление экономики в Соединенных Штатах.

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин прогнозирует, что американская экономика, которая понесла серьезные потери из-за пандемии коронавируса, выздоровеет уже этим летом - в начале осени.

В частности, Сенат Соединенных Штатов принял пакет финансовой поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов.