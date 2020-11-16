ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп хоче вивести частину військ з Афганістану та Іраку до інавгурації Байдена

Вашингтон, Понеділок 16 листопада 2020 22:11
Трамп хоче вивести частину військ з Афганістану та Іраку до інавгурації Байдена
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Дональд Трамп планує до інаугурації Джо Байдена, який, попередньо переміг на виборах, запустити процес скорочення американського військового контингенту в Афганістані та Іраку. Трамп хоче вивести частину військ до 15 січня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними телеканалу, командири американського війська вже сповіщені про наміри адміністрації Трампа. Пентагон наказав командирам бути готовими почати скорочення кількості американських військових в Афганістані та Іраку до 2500 осіб.

Наразі в Афганістані перебуває близько 4500 американських військових, а в Іраку - майже 3 тисячі.

Пентагон та Білий дім поки не відповіли на офіційні запити американського телеканалу.

Зазначимо, за попередніми результатами, колишній віце-президент США Джо Байден був обраний президентом. Інавгурація новообраного президента США має відбутися 20 січня 2021 року.

Нагадаємо, у жовтні помічник Трампа з національної безпеки анонсував скорочення американського військового контингенту в Афганістані. В адміністрації президента США планували вивести половину військ до початку 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиІракАфганистанвойскаДональд Трамп

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся