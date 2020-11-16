Трамп хоче вивести частину військ з Афганістану та Іраку до інавгурації Байдена

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп планує до інаугурації Джо Байдена, який, попередньо переміг на виборах, запустити процес скорочення американського військового контингенту в Афганістані та Іраку. Трамп хоче вивести частину військ до 15 січня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними телеканалу, командири американського війська вже сповіщені про наміри адміністрації Трампа. Пентагон наказав командирам бути готовими почати скорочення кількості американських військових в Афганістані та Іраку до 2500 осіб.

Наразі в Афганістані перебуває близько 4500 американських військових, а в Іраку - майже 3 тисячі.

Пентагон та Білий дім поки не відповіли на офіційні запити американського телеканалу.

Зазначимо, за попередніми результатами, колишній віце-президент США Джо Байден був обраний президентом. Інавгурація новообраного президента США має відбутися 20 січня 2021 року.

Нагадаємо, у жовтні помічник Трампа з національної безпеки анонсував скорочення американського військового контингенту в Афганістані. В адміністрації президента США планували вивести половину військ до початку 2021 року.