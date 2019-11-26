Суд вимагає від Трампа не блокувати свідчення службовців Білого дому

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Рішення суду зобов'язує колишнього юриста Білого дому дати свідчення

Федеральний суддя Кетарджі Браун Джексон заявила, що президент США Дональд Трамп "не має повноважень" блокувати свідчення в справі про його імпічмент будь-якого теперішнього, або колишнього посадовця Білого дому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Відповідна заява міститься в ухвалі суду, яка зобов'язує колишнього юриста Білого дому Дональда Макгена дати свідчення в справі про імпічмент Трампа.

"Яким би зайнятим, чи важливим не був помічник президента, і наскільки б близьким не був його доступ до чутливих питань внутрішньої, або національної безпеки, президент не має повноважень звільняти його, або її від вчинення дій, яких вимагає закон", - йдеться в ухвалі суду.

Повідомляється, що рішення судді охопило не лише свідчення Макгена, а стосуватиметься і свідків у розслідуванні імпічменту Трампа, яке проводить Палата представників США. Серед тих, хто не надавав свідчення в рамках процедури імпічменту Трампа, попри те, що з запитом про такі свідчення звернулась Палата представників США - Держсекретар Майк Помпео, колишній радник з питань нацбезпеки США Джон Болтон, в.о. голови служби Білого дому Мік Малвені.

Зазначається, що у Білому домі планують подати апеляцію на рішення судді. Юрист Макгена заявив, що Макген свідчитиме, якщо його свідчення не буде призупинено в рамках апеляції.

Раніше повідомлялося, що Окружний суддя прийняв рішення, що колишній адвокат Білого дому Дон Макган повинен підкоритися порядку комітету Палати представників і дати свідчення у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

РБК-Україна писало, що демократи планують завершити розгляд імпічменту до Різдва, 25 грудня, після чого дане питання повинні будуть розглянути в Сенаті.