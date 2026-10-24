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Трамп вновь грозит пойти на Кубу после Ирана

08:15 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Трамп вновь грозит пойти на Кубу после Ирана Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп вновь вспомнил о Кубе и заявил, что Вашингтон займется этим островом "на обратном пути из Ирана". Причем после этого туда будет направлен госсекретарь США Марко Рубио, чтобы довести дело до конца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Magno News.

"Мы вернемся из Ирана. Эти прекрасные корабли пройдут мимо Кубы. Один из них остановится примерно в 50 ярдах от побережья. Они поднимут руки, а потом мы отправим туда Марко Рубио, чтобы он довел дело до конца", - заявил Трамп.

Тем временем сам Рубио в соцсети Х написал, что для тех, кто стремится к позитивным переменам на Кубе - "настало время".

"Разочарование из-за невыполненных обещаний, коррупции и привилегированной жизни лишь немногих - воспользуйтесь этой возможностью, чтобы добиться желаемых перемен посредством конфиденциального сотрудничества с ЦРУ", - резюмировал госсекретарь США.

Что еще важно знать

Отметим, что администрация Трампа уже не раз говорила, что преследует цель сменить коммунистическое правительство на Кубе.

В частности, для достижения своей цели США устроили нефтяную блокаду, что поставило страну в затруднительное положение. Как известно, Куба фактически страдает из-за дефицита топлива и отключений света.

Добавим, что буквально месяц назад Дональд Трамп заявил, что США и Куба заключает соглашения без необходимости боевых действий.

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