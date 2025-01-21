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Трамп хочет закончить войну в Украине в этом году: Зеленский озвучил свою позицию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп хочет закончить войну России против Украины в этом году. Однако это нужно сделать не только быстро, но и справедливо и надежно для Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский отметил, что у Украины хорошие отношения с Трампом.

"Но мы имеем такое прагматичное время, и для нас очень важно, чтобы лишние голоса, которые иногда вокруг Трампа доносят дезинформационную позицию, или пророссийскую, для нас очень важно, чтобы Европа была громкая и чтобы голосов вокруг Трампа было больше, чтобы он четко понимал детали и риски, которые могут быть в будущем, причем очень быстро", - подчеркнул президент.

Он рассказал, что во время его разговора с Трампом, американский президент заявлял, что будет делать все, чтобы закончить войну в Украине в этом году.

"Я ему сказал, что мы ваш партнер, мы хотим закончить войну в этом году, но не просто слово быстро, а справедливо, надежно для нас. Мы будем делать все для этого", - добавил Зеленский.

 

Намерения Трампа завершить войну РФ против Украины

Напомним, Дональд Трамп еще во время президентской предвыборной кампании в США заявлял о своем намерении завершить войну России против Украины. В частности, он утверждал, что сможет это сделать в первый день своего президентства.

Также сообщалось, что в сентябре Трамп обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хочет добиться "справедливого соглашения для всех".

По словам Зеленского, Трамп может быть решающим в завершении войны, и способен помочь остановить российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным. Переговоры ожидаются в ближайшие дни после инаугурации Трампа 20 января.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине