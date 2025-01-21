Трамп хочет закончить войну в Украине в этом году: Зеленский озвучил свою позицию

Зеленский отметил, что у Украины хорошие отношения с Трампом.

"Но мы имеем такое прагматичное время, и для нас очень важно, чтобы лишние голоса, которые иногда вокруг Трампа доносят дезинформационную позицию, или пророссийскую, для нас очень важно, чтобы Европа была громкая и чтобы голосов вокруг Трампа было больше, чтобы он четко понимал детали и риски, которые могут быть в будущем, причем очень быстро", - подчеркнул президент.

Он рассказал, что во время его разговора с Трампом, американский президент заявлял, что будет делать все, чтобы закончить войну в Украине в этом году.

"Я ему сказал, что мы ваш партнер, мы хотим закончить войну в этом году, но не просто слово быстро, а справедливо, надежно для нас. Мы будем делать все для этого", - добавил Зеленский.