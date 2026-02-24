RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп хочет "большую церемонию" подписания мира, но у Зеленского есть условие

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп хочет подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершении войны в Украине во время масштабной церемонии, но Украина требует предварительного его одобрения Конгрессом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Украина и США имеют разногласия относительно гарантий безопасности: Зеленский раскрыл его

"Гарантии безопасности, особенно вопрос того, как союзники Украины отреагируют, если Россия снова вторгнется в Украину в будущем, остаются камнем преткновения", - отметил Зеленский.

По его словам, союзники постоянно говорят, что Россия просто не начнет еще одну войну, но это не ответ.

"В этих гарантиях безопасности есть положительные моменты, это правда. Но я хочу получить очень конкретный ответ: что наши партнеры будут готовы сделать, если РФ снова приедет. Это то, что хотят услышать украинцы", - добавил он.

По словам президента Украины, также существуют разногласия относительно последовательности шагов к миру. Так, Трамп хочет, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и соглашение о гарантиях безопасности одновременно, в идеале на большой церемонии, которая отметит конец войны.

Но Зеленский настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы Конгрессом США.

По его мнению, это даст украинскому народу уверенность в том, что они смогут полагаться на своих союзников в будущем.

 

Подготовка гарантий безопасности для Украины

Напомним, ранее Зеленский во время выступления в Мюнхене 14 февраля заявил, что без четких международных гарантий безопасности договоренности о завершении войны могут оказаться всего лишь временными.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин - "раб войны", он будет пытаться снова найти повод начать новую войну против Украины. Поэтому нужна система гарантий, которая должна включать членство в Европейском Союзе, а также долгосрочный механизм сдерживания РФ.

В целом сейчас известно, что Украина вместе с США и европейскими партнерами предварительно согласовала трехэтапный план действий на случай нарушения потенциального мирного соглашения россиянами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуДональд ТрампВладимир Зеленский