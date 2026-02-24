Трамп хочет "большую церемонию" подписания мира, но у Зеленского есть условие

"Гарантии безопасности, особенно вопрос того, как союзники Украины отреагируют, если Россия снова вторгнется в Украину в будущем, остаются камнем преткновения", - отметил Зеленский.

По его словам, союзники постоянно говорят, что Россия просто не начнет еще одну войну, но это не ответ.

"В этих гарантиях безопасности есть положительные моменты, это правда. Но я хочу получить очень конкретный ответ: что наши партнеры будут готовы сделать, если РФ снова приедет. Это то, что хотят услышать украинцы", - добавил он.

По словам президента Украины, также существуют разногласия относительно последовательности шагов к миру. Так, Трамп хочет, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и соглашение о гарантиях безопасности одновременно, в идеале на большой церемонии, которая отметит конец войны.

Но Зеленский настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы Конгрессом США.

По его мнению, это даст украинскому народу уверенность в том, что они смогут полагаться на своих союзников в будущем.