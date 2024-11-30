Трамп хочет заключить мирное соглашение по Сектору Газа еще до инаугурации, - сенатор Грэм

Избранный новым президентом США Дональд Трамп пытается увидеть соглашение об освобождении заложников в Секторе Газа еще до возвращения в Белый дом в январе 2025 года.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

На этой неделе сенатор посетил Израиль и встретился с высшими должностными лицами, в частности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

По итогам визита Грэм отметил, что Трамп хочет увидеть соглашение об освобождении заложников в Секторе Газа еще до того, как снова займет Белый дом.

"Я хочу, чтобы люди в Израиле и регионе знали, что Трамп решительно настроен освободить заложников и поддерживает прекращение огня, которое включает в себя соглашение об освобождении заложников. Он сосредоточен на вопросе заложников и хочет, чтобы убийства прекратились и боевые действия закончились", - сказал сенатор.

Он также надеется, что президент Трамп и администрация Джо Байдена будут работать вместе во время переходного периода, "чтобы освободить заложников и добиться прекращения огня".

Кроме того, Грэм отреагировал на заявление ультраправого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что победа Трампа на выборах позволяет поощрить то, что он называет "добровольной эмиграцией" палестинцев из Газы, чтобы половина из 2,2 миллиона жителей Сектора выехала в течение двух лет.

"Я думаю, что он (Смотрич. - ред.) должен поговорить с Трампом и услышать, чего он хочет. Если вы не говорили с ним, я бы не приписывал ему эти слова", - сказал сенатор.

По данным издания, во время своего недавнего визита на Ближний Восток, Грэм также встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Во время диалога сенатор затронул тему нормализации отношений с Израилем, которая, по его словам, должна включать "палестинский компонент".

"Лучший страховой полис против ХАМАСа - это не израильская повторная оккупация Газы, а реформы в палестинском обществе. Единственные, кто может это сделать - это арабские страны", - отметил Грэм.