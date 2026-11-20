Как отмечает издание, Республиканская партия в начале ноября потеряла большинство в Палате представителей и Сенате на промежуточных выборах.

Ожидается, что после изменения состава Конгресса в январе демократы постараются усилить поддержку Украины и усилить санкционное давление на Москву.

В Киеве и европейских столицах опасаются, что из-за жесткого дедлайна президента Украины Владимира Зеленского могут склонять к невыгодным уступкам.

"Трампу нравится Путин, и он хочет завершить все это к январю", - заявил украинский чиновник, добавив, что при таком сценарии Россия могла бы получить лучшие условия.

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер возобновили переговоры с Киевом и Москвой в Абу-Даби после восьмимесячной паузы, вызванной войной в Иране.

В последние дни они также провели серию встреч в Москве, Дублине и Берлине.

В то же время, российская сторона не демонстрирует готовности к быстрому компромиссу - российский диктатор Владимир Путин требует передачи России территорий на Донбассе, запрета на вступление Украины в НАТО и сокращения украинской армии.

Москва также настаивает на изменении архитектуры безопасности в Европе с сокращением сил НАТО на восточном фланге. В Кремле планируется использовать новую кампанию авиаударов как рычаг давления на переговорах.

"Пусть они признают незыблемость нашего требования, чтобы Украина никогда не вступала в НАТО. Когда это произойдет, я думаю, мы сможем обсудить вопросы гарантий безопасности", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвергнув даже идею гарантий по образцу 5 статьи НАТО.

Американские чиновники предполагали, что Трамп может обсудить завершение войны с европейскими лидерами на саммите G20 в Майами в следующем месяце.

Однако высокопоставленный французский чиновник отрицал возможность таких переговоров из - за отсутствия приглашения для Украины.

В украинские власти также расценили ограничение скорости военной спутниковой связи Starshield и задержки поставок ракет в системы Patriot как способ ослабить позиции Киева на фоне переговоров.

Белый дом на запрос журналистов о комментарии не ответил.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне с участием главы КНР Си Цзиньпина.

После саммита президент США заявил, что Москва якобы готова к миру, в то время как европейские дипломаты отмечают, что спешит только Вашингтон, а Кремль не намерен форсировать события без исполнения своих ультиматумов.