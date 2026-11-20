Як зазначає видання, Республіканська партія на початку листопада втратила більшість у Палаті представників і Сенаті на проміжних виборах.

Очікується, що після зміни складу Конгресу в січні демократи намагатимуться посилити підтримку України та посилити санкційний тиск на Москву.

У Києві та європейських столицях побоюються, що через жорсткий дедлайн президента України Володимира Зеленського можуть схиляти до невигідних поступок.

"Трампу подобається Путін, і він хоче завершити все це до січня", - заявив український високопосадовець, додавши, що за такого сценарію Росія могла б отримати кращі умови.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер відновили переговори з Києвом і Москвою в Абу-Дабі після восьмимісячної паузи, спричиненої війною в Ірані.

Останніми днями вони також провели серію зустрічей у Москві, Дубліні та Берліні.

Водночас російська сторона не демонструє готовності до швидкого компромісу - російський диктатор Володимир Путін вимагає передачі Росії територій на Донбасі, заборони на вступ України до НАТО та скорочення української армії.

Москва також наполягає на зміні архітектури безпеки в Європі зі скороченням сил НАТО на східному фланзі. У Кремлі планують використати нову кампанію авіаударів як важіль тиску на переговорах.

"Нехай вони визнають непорушність нашої вимоги, щоб Україна ніколи не вступала до НАТО. Коли це станеться, я думаю, ми зможемо обговорити питання гарантій безпеки", - заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, відкинувши навіть ідею гарантій за зразком 5-ї статті НАТО.

Американські посадовці припускали, що Трамп може обговорити завершення війни з європейськими лідерами на саміті G20 у Маямі наступного місяця.

Проте високопоставлений французький чиновник заперечив можливість таких переговорів через відсутність запрошення для України.

В українській владі також розцінили обмеження швидкості військового супутникового зв'язку Starshield та затримки постачань ракет до систем Patriot як спосіб послабити позиції Києва на тлі переговорів.

Білий дім на запит журналістів про коментар не відповів.

Раніше цього тижня Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним у китайському Шеньчжені за участю голови КНР Сі Цзіньпіна.

Після саміту президент США заявив, що Москва нібито готова до миру, тоді як європейські дипломати зазначають, що поспішає лише Вашингтон, а Кремль не має наміру форсувати події без виконання своїх ультиматумів.