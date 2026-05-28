Трамп хочет стать первым живым президентом на новой долларовой купюре

В течение последних месяцев представители администрации Трампа оказывали давление на Бюро гравировки и печати США по разработке эскизов новой купюры. Инициативу курировали министр финансов Брэндон Бич и его советник Майк Браун.

Дизайн банкноты разработал британский художник Иен Александер. Он утверждает, что согласовывал проект лично с президентом США.

На лицевой стороне макета размещен портрет Дональда Трампа, а также подписи главы государства и руководителя Минфина. Обратную сторону украшает изображение Бетси Росс - автора одного из первых американских флагов. На купюру также добавили юбилейный логотип "250" и цвета флага США.

Фото: макет банкноты с изображением Трампа (washingtonpost.com)

Идея противоречит закону

В финансовой системе США такая инициатива вызвала серьезные споры. Американские законы уже более 150 лет запрещают печатать на валюте портреты живых людей. Это правило действует еще с XIX века после скандала с чиновником, чье лицо оказалось на деньгах.

Кроме этого, в США официально не существует банкноты номиналом 250 долларов. Чтобы ее выпустить, необходимо получить отдельное решение Конгресса.

Технические препятствия и годы работы

Эксперты отмечают, что разработка новых денег является многолетним процессом. Он требует согласования с Секретной службой США, Федеральной резервной системой, производителями банкоматов и компаниями по защите от подделок. Например, создание современной 100-долларовой купюры длилось более десяти лет.

Сотрудники Бюро гравировки недовольны давлением и заявляют, что безопасную банкноту невозможно "напечатать за одну ночь".

"Чтобы такая банкнота работала в банках и банкоматах и была безопасной для людей, нужны годы работы", - рассказал собеседник издания.

Экс-глава ведомства Патрисия Солимене пыталась убедить руководство не спешить, подчеркивая, что процесс займет от шести до восьми лет и потребует изменений в законах.

В конце апреля Солимене неожиданно отстранили от должности и перевели на другую работу. В письме к коллегам она написала, что это решение было "не ее выбором".

Временным главой бюро стал Майк Браун - один из главных инициаторов создания новой купюры.