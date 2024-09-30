Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в переговорах с РФ, - сенатор США

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

"Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что путь для Украины до окончания этого (войны - ред.) - это урегулирование через переговоры. Я хочу, мы хотим, и я хочу верить, что Дональд Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в этих переговорах", - сказал Рубио.

По его словам, администрация действующего президента США Джо Байдена также считает, что российско-украинская война, в конце концов, должна закончиться переговорами.

"Мы надеемся, что когда придет время, украинская сторона будет иметь большее влияние, чем российская", - добавил американский сенатор.