Трамп не хочет разговаривать с Маском, потому что тот "сошел с ума"

Трамп во время разговора с журналистами продемонстрировал удивительное безразличие к их ссоре, как будто это даже не было резонансным событием 5 июня.

"Вы имеете в виду человека, который сошел с ума?", - спросил он у ABC News, добавив, что в разговоре с миллиардером сейчас не заинтересован.

Трамп уточнил, что Маск хочет поговорить с ним, но он не готов разговаривать с Маском.