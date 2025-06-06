Трамп не хоче розмовляти з Маском, бо той "збожеволів"

Трамп під час розмови з журналістами продемонстрував дивовижну байдужість до їхньої сварки, наче це навіть не було резонансною подією 5 червня.

"Ви маєте на увазі людину, яка збожеволіла?", - запитав він в ABC News, додавши, що в розмові з мільярдером наразі не зацікавлений.

Трамп уточнив, що Маск хоче поговорити з ним, але він не готовий розмовляти з Маском.