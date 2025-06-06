Уже помирились? Трамп и Маск созвонятся после громкой ссоры, - Politico
Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск планируют созвониться в пятницу, 6 июня. Это произойдет после их громкой публичной ссоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, помощники Трампа убеждали американского президента сосредоточиться на продвижении законопроекта о бюджетных расходах, а не на личном конфликте.
Politico отмечает, что в Белом доме запланировали на сегодня телефонный разговор Трампа с Маском, чтобы снизить напряжение между ними.
Накануне в интервью Politico Трамп прокомментировал спор с Маском, заявив: "О, все в порядке".
"Все идет очень хорошо, никогда не было так хорошо", - сказал президент США, когда его спросили о громком разрыве отношений с Маском.
Что поссорило Трампа и Маска
Конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом обострился из-за критики законопроекта о налогах и ассигнованиях, который американский президент называет "большим прекрасным законом".
В своей соцсети Truth Social Трамп резко раскритиковал Маск, который был спонсором его президентской кампании.
В ответ Илон Маск заявил в X (Twitter), что именно благодаря ему Трамп выиграл выборы. Кроме того, Маск публично упомянул о связях Трампа с делом Джеффри Эпштайна, обвиняемого в торговле людьми для сексуальной эксплуатации.
По данным СМИ, Маск также возмущен из-за блокирования администрацией Трампа назначения его союзника Джареда Айзекмана главой NASA.
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