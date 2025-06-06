Уже помирились? Трамп и Маск созвонятся после громкой ссоры, - Politico

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск планируют созвониться в пятницу, 6 июня. Это произойдет после их громкой публичной ссоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, помощники Трампа убеждали американского президента сосредоточиться на продвижении законопроекта о бюджетных расходах, а не на личном конфликте.

Politico отмечает, что в Белом доме запланировали на сегодня телефонный разговор Трампа с Маском, чтобы снизить напряжение между ними.

Накануне в интервью Politico Трамп прокомментировал спор с Маском, заявив: "О, все в порядке".

"Все идет очень хорошо, никогда не было так хорошо", - сказал президент США, когда его спросили о громком разрыве отношений с Маском.