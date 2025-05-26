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Китай повысил готовность к внезапному удару по Тайваню: FT узнало подробности

Понедельник 26 мая 2025 10:23
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Китай повысил готовность к внезапному удару по Тайваню: FT узнало подробности Фото: Китай усилил готовность к внезапной атаке на Тайвань (eng.chinamil.com.cn)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай усиливает военное присутствие вокруг Тайваня. Военные фиксируют рост угрозы внезапного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Китай повысил свои возможности для нанесения внезапного удара по Тайваню, усилив авиационные и ракетные силы.

Financial Times сообщил со ссылкой на тайваньских и американских чиновников, что китайские военно-воздушные и ракетные подразделения настолько усовершенствованы, что могут "в любой момент перейти от мирного времени к военным действиям".

Другие представители оборонных структур Тайваня подтверждают, что ракеты КНР способны поражать любую точку острова.

Неназванный представитель Пентагона сообщил, что около 10 кораблей военно-морских сил и береговой охраны Китая постоянно дислоцированы возле Тайваня. Это создает возможность для быстрой "блокады острова - в течение нескольких часов".

Обострение напряжения вокруг Тайваня остается одной из главных геополитических угроз в регионе, за ситуацией следит мировое сообщество.

Китай усиливает давление

Хотя полномасштабный конфликт не выглядит неизбежным, Китай усиливает давление на Тайвань. С начала срока президента Лая Цзин-де количество китайских самолетов, пересекающих срединную линию, резко возросло.

В ответ Тайвань заявил о повышении оборонных расходов до 3% ВВП и намерении не полагаться на "добрую волю" извне.

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