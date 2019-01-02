Американські прикордонники застосували газ проти мігрантів з Мексики

Фото: кордон США з Мексикою (wikipedia.org/Phil Gingrey)

Близько 150 мексиканців намагалися прорватися через кордон

Через кордон Мексики зі США в перші години нового року спробували прорватися близько 150 мігрантів, прикордонники застосували сльозогінний газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

25 осіб були затримані, іншим вдалося втекти назад на територію Мексики.

У митній та прикордонній службі США заявили, що довелося застосувати силу, тому що люди, які намагалися перетнути кордон, почали закидувати співробітників правоохоронних органів камінням.

За офіційною інформацією, в натовпі, проти якого використовували газ, не було дітей.

Водночас деякі ЗМІ повідомили, що перше каміння полетіло у прикордонників вже після того, як був застосований газ.

Зазначається, що в районі Тіхуани досі перебуває багато людей, які прибули до кордону в складі міграційного каравану з Мексики та розраховують отримати притулок у Сполучених Штатах.

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