Трамп готовит масштабные иммиграционные рейды в 2026 году, несмотря на критику, - Reuters

Трамп планирует масштабное расширение иммиграционных рейдов на рабочих местах, увеличение агентов ICE и пограничной службы, а также открытие новых центров содержания под стражей.

Дополнительное финансирование в размере 170 миллиардов долларов до 2029 года позволит расширить депортации и контроль за нелегальной иммиграцией.

"Люди начинают рассматривать это не столько как иммиграционный вопрос, сколько как нарушение прав, нарушение надлежащей правовой процедуры и милитаризацию районов вне конституции", - заявил умеренный республиканский стратег Майк Мадрид.

Трамп также расширил круг лиц, которых можно депортировать, включая гаитянцев, венесуэльцев и афганцев, и поставил цель ежегодно депортировать около 1 миллиона человек, хотя до конца 2025 года было вывезено лишь около 622 000 иммигрантов.

Администрация планирует рейды не только против нелегальных иммигрантов, но и на работодателей, которые нанимают их.

"Американский бизнес в течение прошлого года неохотно сопротивлялся иммиграционным репрессиям Трампа, но может быть вынужден высказаться, если внимание переключится на работодателей", - отметила Сара Пирс, директор по вопросам социальной политики группы "Третий путь".

Иммиграционная политика

Агрессивная политика Трампа по контролю за иммиграцией началась после его возвращения в "Белый дом" на фоне высокого уровня нелегальной иммиграции во времена предыдущего президента.

Федеральные рейды уже вызвали протесты и судебные иски относительно насильственных методов и расового профилирования. Дополнительные меры могут значительно повлиять на экономику, рабочие места и политическую ситуацию накануне промежуточных выборов 2026 года.