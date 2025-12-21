RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп готовит масштабные иммиграционные рейды в 2026 году, несмотря на критику, - Reuters

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Президент США Дональд Трамп объявил о намерениях радикально усилить борьбу с нелегальной иммиграцией в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп планирует масштабное расширение иммиграционных рейдов на рабочих местах, увеличение агентов ICE и пограничной службы, а также открытие новых центров содержания под стражей.

Дополнительное финансирование в размере 170 миллиардов долларов до 2029 года позволит расширить депортации и контроль за нелегальной иммиграцией.

"Люди начинают рассматривать это не столько как иммиграционный вопрос, сколько как нарушение прав, нарушение надлежащей правовой процедуры и милитаризацию районов вне конституции", - заявил умеренный республиканский стратег Майк Мадрид.

Трамп также расширил круг лиц, которых можно депортировать, включая гаитянцев, венесуэльцев и афганцев, и поставил цель ежегодно депортировать около 1 миллиона человек, хотя до конца 2025 года было вывезено лишь около 622 000 иммигрантов.

Администрация планирует рейды не только против нелегальных иммигрантов, но и на работодателей, которые нанимают их.

"Американский бизнес в течение прошлого года неохотно сопротивлялся иммиграционным репрессиям Трампа, но может быть вынужден высказаться, если внимание переключится на работодателей", - отметила Сара Пирс, директор по вопросам социальной политики группы "Третий путь".

Иммиграционная политика

Агрессивная политика Трампа по контролю за иммиграцией началась после его возвращения в "Белый дом" на фоне высокого уровня нелегальной иммиграции во времена предыдущего президента.

Федеральные рейды уже вызвали протесты и судебные иски относительно насильственных методов и расового профилирования. Дополнительные меры могут значительно повлиять на экономику, рабочие места и политическую ситуацию накануне промежуточных выборов 2026 года.

 

Напомним, что в Шарлотте, Северная Каролина (США), федеральные иммиграционные агенты провели масштабную операцию, в ходе которой задержали по меньшей мере 81 человека за нарушение иммиграционного законодательства.

Тем временем, страны ЕС согласовали ужесточенные правила предоставления убежища и возвращения мигрантов, открывая путь к одной из крупнейших миграционных реформ последних лет.

Также в Германии усиливают контроль за миграцией: упрощаются депортации и ужесточаются требования по получению гражданства, что непосредственно повлияет на иностранцев и процедуру натурализации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМиграционный кризис