Трамп может передать Украине еще одну систему Patriot, - WSJ

Приостановка поставок оружия США для Украины

В начале июля западные СМИ сообщили о том, что Соединенные Штаты временно остановили поставки некоторых видов вооружения в Украину, в частности ракет для систем противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов.

В Белом доме объяснили, что это решение касается не только Украины, а всех стран-партнеров, поскольку запасы оружия на американских складах существенно сократились.

Как отмечает The Guardian, остановка поставок связана с нехваткой ракет для ЗРК Patriot.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин несет ответственность за массовые потери человеческих жизней, поэтому Вашингтон намерен передать Украине больше оборонительного вооружения.

Кроме того, Трамп заявил, что "Путин несет много бреда" и пригрозил главе Кремля "сюрпризом".

Во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским Трамп пообещал предоставить 10 перехватчиков для системы Patriot.

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