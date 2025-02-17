Трамп готов разрешить Европе покупать для Украины оружие США

Американский лидер в воскресенье ответил "да" на вопрос журналистов о соответствующей перспективе.

"Это открывает двери для того, чтобы Украина имела доступ к оружию, даже если Трамп прекратит помощь США", - пишет западное издание.

При этом пока остается неизвестным, осуществится ли такой сценарий.

С одной стороны, Трамп настаивает на быстром и окончательном прекращении боевых действий в рамках усилий по прекращению российско-украинской войны, настаивая на соглашении, которое, вероятно, обеспечит для Кремля контроль над уже оккупированными территориями, говорится в публикации Bloomberg.

Но вместе с тем президент США также давил на Европу, чтобы она способствовала большей степени в своей обороне, включая Украину.

Предыдущие оборонные пакеты США для Украины

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил выделение десятков миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности во время своего пребывания в должности. Он также поспешил получить одобрение на миллиарды в последние месяцы своего срока перед тем, как Трамп занял кресло в Овальном кабинете.

Большая часть из этих пакетов поддержки было просто обеспечением Украины боеприпасами американского производства.

Администрация Трампа сказала западным союзникам, что хочет, чтобы они покупали американское оружие и военную технику, чтобы сохранить альянс НАТО.