ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп готується ввести надзвичайний стан в США через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 17:20
Трамп готується ввести надзвичайний стан в США через коронавірус
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/photos/lestudio1)

Президент США може сьогодні підписати декларацію про стихійне лихо або введення НП у країні

Президент Сполучених Штатів Америки може сьогодні підписати декларацію про стихійне лихо або введення режиму надзвичайного стану в країні через загрозу коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що підписання документу надасть Трампу спеціальні федеральні повноваження, які доступні при стихійних лихах. Зокрема, для боротьби з поширенням коронавірусу буде виділено значно більше ресурсів.

Наразі декларація проходить юридичне схвалення у Білому домі. Зокрема, радники Трампа уточнюють, наскільки широкі можливості матиме декларація.

Відзначимо, що кілька днів тому Демократична партія на чолі з лідером меншості в Сенаті Чаком Шумером закликала Трампа оголосити надзвичайну ситуацію в країні.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу надзвичайний стан вже ввели в штаті Вашингтон.

Також РБК-Україна повідомляло, що у своєму зверненні до нації Дональд Трамп оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу в США.

Конгрес США закрили через коронавірус В ЄС засудили рішення США про заборону поїздок з Європи
Новини України Сполучені Штати Америкинадзвичайний станДональд ТрампКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся