Трамп готується ввести надзвичайний стан в США через коронавірус

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/photos/lestudio1)

Президент США може сьогодні підписати декларацію про стихійне лихо або введення НП у країні

Президент Сполучених Штатів Америки може сьогодні підписати декларацію про стихійне лихо або введення режиму надзвичайного стану в країні через загрозу коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що підписання документу надасть Трампу спеціальні федеральні повноваження, які доступні при стихійних лихах. Зокрема, для боротьби з поширенням коронавірусу буде виділено значно більше ресурсів.

Наразі декларація проходить юридичне схвалення у Білому домі. Зокрема, радники Трампа уточнюють, наскільки широкі можливості матиме декларація.

Відзначимо, що кілька днів тому Демократична партія на чолі з лідером меншості в Сенаті Чаком Шумером закликала Трампа оголосити надзвичайну ситуацію в країні.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу надзвичайний стан вже ввели в штаті Вашингтон.

Також РБК-Україна повідомляло, що у своєму зверненні до нації Дональд Трамп оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу в США.