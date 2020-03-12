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У Вашингтоні оголосили режим НС через коронавірус

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 03:08
У Вашингтоні оголосили режим НС через коронавірус
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Зафіксовано 10 випадків зараження коронавірусом у Вашингтоні

Американська столиця Вашингтон оголосила режим надзвичайного стану через спалах коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера Вашингтона Мюриела Баузера.

Раніше у Вашингтоні рекомендували відкласти або скасувати несуттєві масові збори, включаючи конференції і конвенції, до 31 березня. Також розглядають можливість дистанційного навчання.

На даний момент у Вашингтоні зафіксовано 10 випадків зараження коронавірусом.

"Станом на 7:00 вечора в середу, 11 березня, дані про коронавирус округу (COVID-19) включають шість нових позитивних випадків, в результаті чого загальна кількість позитивних випадків захворювання в окрузі склало 10 осіб", - повідомила Баузер.

Раніше президент США Дональд Трамп готує звернення до нації через спалах коронавіруса у світі.

РБК-Україна писало, що в Сполучених Штатах Америки новим коронавірусом COVID-19 заразилися щонайменше 1 тис. осіб. За інформацією Міністерства охорони здоров'я США, від вірусу померли 30 американців.

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