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У Британії зросло число заражених коронавірусом, померли ще 2 людини

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 16:53
У Британії зросло число заражених коронавірусом, померли ще 2 людини
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Загальне число інфікованих досягло 590 осіб, померли 10 британців

Влада Великобританії заявила про 134 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19 за добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Більшість нових заражень відбулися в Шотландії. Зокрема, інфікувався фельдшер швидкої допомоги на сході Англії, студент Брістольського університету і ще один співробітник в університетській лікарні Ейнтрі у Ліверпулі.

Також, після прояву симптомів вірусу, самоізолювалися кілька гравців футбольної команди англійської Прем'єр-ліги "Лестер Сіті".

Найбільше випадків зараження відбулося в Англії, далі йдуть Шотландія, Північна Ірландія та Уельс. Загальна кількість заражених в країні досягла 590 осіб.

Також повідомляється про дві нових смерті від вірусу. Всього від інфекції померло 10 британців.

Нагадаємо, раніше Англія надала епідемії коронавірусу COVID-19 найвищий рівень небезпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозами головного медичного директора Англії Кріса Уітті, коронавірусом COVID-19 можуть одночасно захворіти до 20% громадян Британії.

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