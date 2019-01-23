Трамп готується визнати президентом Венесуели лідера опозиції, - CNN

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Цей крок Білий дім зробить до кінця тижня

Президент США Дональд Трамп незабаром може визнати Хуана Гуаидо, який очолює опозицію Венесуели, президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN з посиланням на джерела.

Видання пише, що цей крок Білий дім зробить до кінця тижня.

Відзначимо, в Каракасі (Венесуела) проходять антиурядові протести. У ході протестів між противниками президента Ніколаса Мадуро і силовиками сталися зіткнення. В результаті протестів загинули щонайменше чотири людини.

Раніше РБК-Україна писало, що Національна асамблея Венесуели схвалила заяву, в якій Ніколас Мадуро зізнається узурпатором. Документ передбачає, що рішення і дії виконавчої влади будуть визнані недійсними.

Нагадаємо, 10 січня Ніколас Мадуро вступив на посаду президента Венесуели на 2019-2025 роки. На церемонії не були присутні представники США, ЄС і 13 країн в Латинській Америці, які не визнають легітимність виборів. Через конфлікт президента з Національною асамблеєю Мадуро давав присягу не перед парламентом, а в будівлі Верховного суду Венесуели.