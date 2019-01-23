Трамп готується визнати президентом Венесуели лідера опозиції, - CNN

Цей крок Білий дім зробить до кінця тижня
Президент США Дональд Трамп незабаром може визнати Хуана Гуаидо, який очолює опозицію Венесуели, президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN з посиланням на джерела.
Видання пише, що цей крок Білий дім зробить до кінця тижня.
Відзначимо, в Каракасі (Венесуела) проходять антиурядові протести. У ході протестів між противниками президента Ніколаса Мадуро і силовиками сталися зіткнення. В результаті протестів загинули щонайменше чотири людини.
Раніше РБК-Україна писало, що Національна асамблея Венесуели схвалила заяву, в якій Ніколас Мадуро зізнається узурпатором. Документ передбачає, що рішення і дії виконавчої влади будуть визнані недійсними.
Нагадаємо, 10 січня Ніколас Мадуро вступив на посаду президента Венесуели на 2019-2025 роки. На церемонії не були присутні представники США, ЄС і 13 країн в Латинській Америці, які не визнають легітимність виборів. Через конфлікт президента з Національною асамблеєю Мадуро давав присягу не перед парламентом, а в будівлі Верховного суду Венесуели.