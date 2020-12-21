Трамп готує новий позов про перегляд підсумків виборів

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Команда чинного президента США Дональда Трампа подала позов до Верховного суду країни з вимогою про перегляд результатів виборів глави держави в штаті Пенсільванія. Раніше суд штату відхилив позов глави Білого дому.

Про це повідомляє Forbes.

Також у позові юристів Трампа йдеться про вимогу призначити виборників від штату для ухвалення нового рішення в рамках виборів президента США. Виборники Пенсільванії вже віддали свої голоси за суперника Трампа Джо Байдена.

Представники Трампа вимагають від суду ухвалити рішення по цій даній справі найближчим часом - до 6 січня, коли підсумки голосування колегії виборників будуть затверджені новим складом Конгресу.

14 грудня колегія виборників затвердила результати голосування на виборах президента США, згідно з якими Джо Байден стане новим президентом США.

РБК-Україна писало, що Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах.

Також повідомлялося, що радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування виборників, результати якого направлять в Конгрес.