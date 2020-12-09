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Суд відхилив позов штабу Трампа про перегляд голосування в Пенсільванії

Пенсільванія, Середа 09 грудня 2020 00:57
Суд відхилив позов штабу Трампа про перегляд голосування в Пенсільванії
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Автор: Артур Родивилов

Верховний суд США у вівторок відхилив позов республіканців, які вимагали заборонити підведення офіційних підсумків президентських виборів у штаті Пенсільванія та визнання перемоги там демократа Джо Байдена. Позови були продані також проти Джорджії, Мічигану і Вісконсину.

Про це свідчить оприлюднена постанова верховної судової інстанції.

Позов був поданий групою представників Республіканської партії США, в тому числі конгресменом Майклом Келлі. Позов республіканців Пенсільванії був першим такого роду зверненням, що дійшли до Верховного суду.

У штабі Трампа заявив, що влада Джорджії, Мічигану, Пенсільванії та Вісконсину "підірвали віру" в чесність виборів у США, поставили під сумнів підсумки голосування, а також порушили конституцію країни.

Нагадаємо, 21 листопада штат Джорджія сертифікував результати виборів президента США, затвердивши перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. Він набрав на 12 670 голосів більше.

Потім штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів в штаті Джорджія.

7 грудня після чергового перерахунку голосів штат Джорджія офіційно затвердив Джо Байдена переможцем виборів президента США.

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