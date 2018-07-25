США готові укласти "справжню угоду" з Іраном, - Трамп

Президент США заявив, що нова угода буде відрізнятися від "провальної" попередньої

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що готовий укласти "справжню угоду" з владою Ірану в ядерній сфері. Про це він сказав, виступаючи у вівторок у Канзас-Сіті перед ветеранами американських військових операцій за кордоном, передає Reuters.

Трамп підкреслив, що нова угода буде відрізнятися від попередньої "провальної".

"Ми подивимося, що вийде, але ми готові укласти справжню угоду, а не ту, яку уклала минула адміністрація, провальну", - сказав президент США.

Трамп також додав, що Іран більше не є тією країною, якою він був раніше".

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео порівняв керівництво Ірану з мафією. Помпео заявив, що президент Ірану Хасан Роухані та глава зовнішньополітичного відомства Ірану Джавад Заріф – "відполіровані ширми для міжнародного шахрайства".