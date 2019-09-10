Трамп готовий зустрітися з президентом Ірану без попередніх умов

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч між президентами Америки та Ірану Дональдон Трампом і Хасаном Рухани може відбутися без попередніх умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зустріч між Трампом і Рухани планується під час засідання Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня.

"Він готовий зустрітися без попередніх умов", - сказав Помпео.

Повідомляється, що адміністрація Трампа проводить так звану кампанію "максимального тиску", щоб згорнути будь-яку роботу Ірану по розробці ядерної зброї, використовуючи дипломатичні і економічні заходи, такі як санкції.

Після звільнення радника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона Рухани заявив, що стратегія тиску провалюється.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран відмовляється від переговорів з США, поки Вашингтон не зніме санкції, що були накладені на Тегеран після відмови від ядерної угоди 2015 року.

Також повідомлялося, що Іран готовий повністю вийти з ядерної угоди. Такий крок можливий у випадку, якщо інші учасники угоди не будуть захищати Тегеран від санкцій США.