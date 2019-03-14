Трамп готовий ветувати рішення Сенату США по стіні

Глава США зазначив, що південний кордон - "кошмар для нацбезпеки"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов в случае необходимости ветировать решение Сената США по строительству стены на границе с Мексикой. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что южная граница - "кошмар для национальной безопасности".

"Сегодня состоится большое национальное чрезвычайное голосование в Сенате США по безопасности границ и стене… Я готов наложить вето, если это необходимо. Южная граница - это кошмар национальной безопасности и гуманитарной помощи, но это можно легко исправить!" - отметил американский лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп намерен обратиться к Конгрессу США с просьбой выделить в 2020 финансовом году дополнительные 8,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, что в 1,5 раза больше от суммы, которую он просил направить в этом году.

Так, в конце февраля глава США призвал республиканцев в Сенате не поддерживать резолюцию демократов, которая запрещает инициированное им привлечение нецелевых средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале президент США обвинил представителей демократической партии в Конгрессе в нежелании поддержать рекомендации специалистов по поводу стены на границе с Мексикой.