Трамп і Ердоган засудили атаку Ірану на український літак

Президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорили атакований в Ірані український літак. Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що Трамп та Ердоган висловили невдоволення владою в Тегерані.

Нагадаємо, авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту. Серед них - 11 українців.

Кабмін виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, уряд протягом тижня виплатить сім'ям загиблих громадян України по 200 тис. гривень допомоги.

Зазначимо, що в Ірані досі залишаються 10 українських фахівців, які були направлені туди для розслідування причин авіакатастрофи.

Також представники Канади відвідали місце аварії літака "Міжнародних авіаліній України" та незабаром займуться вивченням уламків літака.

Вчора президент Володимир Зеленський відвідав посольство Канади в Україні та вшанував пам'ять канадських громадян, які загинули внаслідок збиття літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.