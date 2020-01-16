Канада підключилася до розслідування аварії "МАУ" в Ірані

Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

Слідчі вивчать уламки

Представники Канади відвідали місце аварії літака "Міжнародних авіаліній України" та незабаром займуться вивченням уламків літака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Міністр транспорту Канади Марк Гарно заявив, що Тегеран поки не надав канадцям доступ до чорних скриньок літака.

Іран видав канадській делегації в'їзні візи. До її складу увійшли два фахівця з Ради з транспортної безпеки. Зараз канадці вже знаходяться в Тегерані і з'ясовують, як і чому іранські військові 8 січня збили український літак.

"Вони відвідали місце катастрофи... Сьогодні два слідчі вивчать уламки", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що в Ірані досі залишаються 10 українських фахівців, які були направлені туди для розслідування причин авіакатастрофи.

РБК-Україна писало, що НАТО не будуть залучати безпосередньо до розслідування аварії літака МАУ в Ірані.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту. Серед них - 11 українців.