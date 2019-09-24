Трамп та Дуда підписали військову декларацію

Президент США Дональд Трамп підписав угоду про співпрацю із президентом Польщі Анджеєм Дудою на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що декларація передбачає розширення військової присутності Сполучених Штатів у Польщі.

У документі предбачається розширення американського військового контингенту в Польщі з 4500 до 5500 військових, які перебувають на території європейської країни на ротаційній основі.

Сторони вже визначили шість локацій, де США збільшать військову присутність, а також обговорять відповідне розташування для бойової групи бронетанкової бригади. Трамп заявив, що додаткові військові США будуть "швидше за все" переведені з інших європейських баз і що Польща візьме на себе фінансові зобов’язання щодо нових місць дислокації для військ.

На запитання журналістів, чи має на меті посилення військової присутності США в Польщі протидію Росії, Трамп відповів: "Ні, я взагалі так не думаю".

Спочатку, декларацію повинні були підписати під час візиту Трампа до Варшави на час заходів до річниці початку Другої світової війни. Однак через ураган "Доріан", який насувався на США, Трамп скасував візит.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США схвалило рішення про продаж Польщі понад 30 винищувачів F-35. зокрема, Польщі буде продано 32 винищувачів F-35 загальною вартістю 6,5 млрд доларів.