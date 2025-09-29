Трамп разрешил Украине бить вглубь России, но с оговоркой, - Келлог

По словам Келлога, Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары по России, "но иногда Пентагон не предоставлял Украине полномочий на их осуществление".

"Все должны придерживаться того, что говорит президент. Он является Главнокомандующим согласно Конституции, и все подчиняются ему", - отметил спецпредставитель президента США.

На вопрос ведущей, действительно ли позиция президента США заключается в том, что Украина может наносить дальнобойные удары по России, что это было санкционировано президентом (Трампом - ред.), Келлог ответил:

"Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, и прочитав то, что сказал вице-президент Вэнс, а также секретарь Рубио, ответ - да. Используйте способность наносить глубокие удары. Нет никаких неприкосновенных мест".